تعاون في مجال الابتكار  بين الصحة وجامعة نورة

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وتسهم الاتفاقية في تصميم مبادرات الاقتصاد السلوكي (الندج) عبر إعداد دراسة فيما يخص مبادرة رياضة المشي وتفعيل المختبر fablab، الذي يمكن المبتكرين من منسوبي الصحة من إنشاء النماذج الأولية للمشاريع، إضافة إلى تصميم وتنفيذ الفعاليات الإبداعية التي تسهم في نشر ثقافة الإبداع.
وتأتي هذه الاتفاقية حرصا من الصحة على إقامة شراكات استراتيجية مع قطاع التعليم، تجسيدا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال الرعاية الصحية.
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