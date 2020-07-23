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تعاون في مجال الابتكار  بين الصحة وجامعة نورة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تنفذ بموجبها مجموعة من المشاريع التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية في المملكة.

وتسهم الاتفاقية في تصميم مبادرات الاقتصاد السلوكي (الندج) عبر إعداد دراسة فيما يخص مبادرة المشي وتفعيل المختبر fablab، الذي يمكن المبتكرين من منسوبي الصحة من إنشاء النماذج الأولية للمشاريع، إضافة إلى تصميم وتنفيذ الفعاليات الإبداعية التي تسهم في نشر ثقافة الإبداع.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصا من الصحة على إقامة شراكات استراتيجية مع قطاع التعليم، تجسيدا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال الرعاية الصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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