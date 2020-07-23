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كورونا يصيب نصف أطباء العيون بأعراض اكتئابية

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- بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة أجريت خلال مارس وأبريل الماضيين إلى أن107 من أطباء العيون ما بين أطباء مقيمين واستشاريين، نصفهم يعاني من أعراض اكتئابية، و45% منهم يعانون من الأرق، وذلك بحسب استشاري الطب النفسي وأحد الباحثين الذين أجروا الدراسة الدكتور مشعل العقيل لـ«مكة».

وأكد العقيل أن الهدف من الدراسة التي نشرت نتائجها قبل أيام في مجلة MEAJO العلمية، قياس الوضع النفسي خلال جائحة كورونا عن طريق استخدام مقاييس للاكتئاب والقلق والضغوط والأرق، ووجدوا أن الاكتئاب والقلق كانا أعلى لدى النساء، وكان القلق مرتفعا أكثر لدى من يعيش مع كبير بالسن.

وبين أن الدراسة أوصت بتقديم الدعم النفسي وبالأخص للفئات الأكثر عرضة للصعوبات النفسية، من خلال المحاضرات التوعوية عن الأعراض النفسية وكيفية التعامل معها وعن التعامل مع الضغوط والاسترخاء واليقظة الذهنية، والحصول على خدمات وعيادات استشارية، وتقييم دوري، وجلسات جماعية للدعم الذاتي لمشاركة الضغوط والمشاعر، لافتا إلى أن التوتر موجود ومتوقع زيادته مع ظروف العمل خلال الجائحة، وأن ارتفاع الأعراض لدى من لديه كبير في السن أحد المؤشرات على ذلك.

وتتكون مجموعة الباحثين الذين أجروا الدراسة من الدكتور عبدالله المطر، الدكتور مهند طبيقي، الدكتورة أفنان يونس، الدكتور مشعل العقيل، الدكتور مروان أبو عمة.

نتائج الدراسة

50% أعراض اكتئابية

46% أعراض قلق

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45% أعراض الأرق

28% ضغوط بسيطة

68% ضغوط متوسطة

3% ضغوط مرتفعة

29% الاكتئاب

38% القلق

15% الأرق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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