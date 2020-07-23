القبض على تشكيل عصابي تورط بسرقة كابلات نحاسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة على تشكيل عصابي، لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات، وسرقة عدد من الكابلات النحاسية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات، وسرقة 6 حاويات منه بمحافظة جدة، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من 800 ألف ريال، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة داخل المحافظة.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.