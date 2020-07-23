5 برامج تدريبية مجانية عن التسويق والإعلام والإرشاد وتنظيم الرحلات

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وأوضح المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بوزارة السياحة أن البرامج الخمسة ستبدأ الأحد بتنظيم برنامج «تنمية مهارات بائعي المنتجات السياحية»، لتعريف المتدربين على خصائص المنتج السياحي، وطريقة قياس تكاليف المنتج السياحي، والعوامل المؤثرة في المنتج السياحي، والتعرف على طريقة عرض المنتجات السياحية، ومهارات البيع الاحترافية، وكيفية تسويق المنتج السياحي.
ونظرا لأهمية الإعلام في دعم المعارف السياحية، تنظم الوزارة الاثنين المقبل برنامج «الإعلام السياحي» للتعريف بأهمية وجود إعلام سياحي في المملكة، وأبرز مهارات الإعلام السياحي، وما ينبغي للمهتم بالإعلام السياحي معرفته عن السياحة في المملكة، وكذلك التعرف على مهارات التدوين المتعلق بالتجربة السياحية، وصناعة القصص الإعلامية عن الوجهات السياحية، إضافة إلى المفاهيم والمصطلحات والأسئلة التي من المهم معرفة إجاباتها عن السياحة باعتبارها جسرا للتواصل مع العالم.
كما تنظم الوزارة الثلاثاء المقبل برنامج «تسويق المنتجات السياحية» لتعريف المتدربين على مفهوم تسويق الوجهات السياحية، وأهمية التسويق السياحي للخدمات، والتعرف على استراتيجيات تسويق الوجهات السياحية، ومفهوم التقييم والدافع السياحي لتسويق الوجهات السياحية.
وتختتم خطتها التدريبية المجانية الخميس ببرنامج «دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية» للتعريف بالدور الذي يجب أن يضطلع به منظم الرحلات السياحية أو المرشد السياحي، والطرق المثالية للتنسيق بين المنظمين والمرشدين بهدف التكامل بين النشاطين لإثراء التجربة السياحية.
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