شكرا لقرائتكم خبر «السروات».. حزم سعودي يدير القتال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وزودت سفن مشروع السروات، بنظام إدارة قتال سعودي «100%» تحت اسـم “حـزم HAZEM «، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة «IP» مملوك للشركة السعودية للصناعات البحرية «سامي نافانتيا»، يتم تطويره كجـزء مـن مھمة شـركة «سامي نافانتيا» ضـمن مشـروع «أفانتي 2200 « لتلبيـة المتطلبات القتالية والدفاعية للقوات البحرية الملكية السعودية.
كانت بداية ظهور سفن الكورفيت الحربية السريعة خلال الحرب العالمية الثانية، ومهمتها الأساسية في تلك الفترة مرافقة القوافل ومحاربة الغواصات.
بذرة مشروع السروات
أبريل
2018
خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بـن سـلمان إلى مدريد
بكر المشروع
سفينة جلالة الملك -الجبيل
التدشين
22 يوليو 2020
الوصول
نهاية 2021
الطراز
كورفيت »أفانتي2200«
المواصفات
- السرعة وصغر الحجم
- أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية
- أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع الحروب الالكترونية
- منصات إطلاق الصواريخ
- مهبط الطائرات المروحية
مساهمات مشروع السروات
- تعزيـز الأمـن البحـري فـي المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسـعودية
- توطين 50% مـن إجمالي الإنفـاق العسكري، توطين 60% من القدرات التقنية للسعودية
- تطـوير منظومة الـدفاع السعودية
- نقل التقنية لتنمية الشركات والمؤسسات السعودية
- توطين جميـع الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن الحربية (إدارة المشـروعات، تركيـب أنظمـة القتـال وفحصـها، هندسـة الـنظم وتصـميمها، تطـوير العتـاد والبرمجيـات وفحصـها، وتطـوير أنظمـة المحاكـاة)
- خلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي
كانت هذه تفاصيل خبر «السروات».. حزم سعودي يدير القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.