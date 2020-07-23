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«السروات».. حزم سعودي يدير القتال

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- بواسطة أيمن الوشواش - تحقيقا لرؤية 2030 وخطة توطين 50 % مـن إجمالي الإنفاق العسكري للسعودية، التي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، وما أثمرت عنه من اتفاق «مشروع السروات» العسكري بين الشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية SAM، وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء خمس سفن للقوات البحرية الملكية السعودية، احتفت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم أولى سفن مشروع السروات «سفينة جلالة الملك -الجبيل» من نوع كورفيت «أفانتي 2200» عبر بث مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمدينة سان فرناندو بإسبانيا، ومن المقرر أن يكون تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل في السعودية.

وزودت سفن مشروع السروات، بنظام إدارة قتال سعودي «100%» تحت اسـم “حـزم HAZEM «، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة «IP» مملوك للشركة السعودية للصناعات البحرية «سامي نافانتيا»، يتم تطويره كجـزء مـن مھمة شـركة «سامي نافانتيا» ضـمن مشـروع «أفانتي 2200 « لتلبيـة المتطلبات القتالية والدفاعية للقوات البحرية الملكية السعودية.

كانت بداية ظهور سفن الكورفيت الحربية السريعة خلال الحرب العالمية الثانية، ومهمتها الأساسية في تلك الفترة مرافقة القوافل ومحاربة الغواصات.

بذرة مشروع السروات

أبريل

2018

خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بـن سـلمان إلى مدريد

بكر المشروع

سفينة جلالة الملك -الجبيل

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التدشين

22 يوليو 2020

الوصول

نهاية 2021

الطراز

كورفيت »أفانتي2200«

المواصفات

  • السرعة وصغر الحجم
  • أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية
  • أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع الحروب الالكترونية
  • منصات إطلاق الصواريخ
  • مهبط الطائرات المروحية

مساهمات مشروع السروات

  • تعزيـز الأمـن البحـري فـي المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسـعودية
  • توطين 50% مـن إجمالي الإنفـاق العسكري، توطين 60% من القدرات التقنية للسعودية
  • تطـوير منظومة الـدفاع السعودية
  • نقل التقنية لتنمية الشركات والمؤسسات السعودية
  • توطين جميـع الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن الحربية (إدارة المشـروعات، تركيـب أنظمـة القتـال وفحصـها، هندسـة الـنظم وتصـميمها، تطـوير العتـاد والبرمجيـات وفحصـها، وتطـوير أنظمـة المحاكـاة)
  • خلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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