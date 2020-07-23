خادم الحرمين يجري عملية جراحية ناجحة بالمنظار لاستئصال المرارة

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وأوضح الديوان الملكي في بيان أصدره أمس أن الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.
ووجه خادم الحرمين الشريفين خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفيا أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
إلى ذلك تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول من رئيس الوزراء بالعراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله العلي القدير أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لهم على مشاعرهم النبيلة والصادقة.
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