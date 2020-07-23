لجنة شورية تبحث احتياجات شؤون الحرمين

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وناقشت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 /1441هـ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، كما اطلع أعضاء اللجنة على أهم المعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الرئاسة في القيام بالمهام المنوطة بها.
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة كورونا في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزائرين.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1440 /1441هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 /1441هـ، وكذلك التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440 /1441هـ.
وأقرت اللجنة حيالها عددا من التوصيات تمهيدا لرفع تقاريرها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة.
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