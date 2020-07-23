شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن الملك سلمان .. الفيصل يسلم كسوة الكعبة لكبير السدنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس الأول كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح الشيبي.

جاء ذلك بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة أحمد المنصوري.

ووقع على محاضر التسلم والتسليم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام، تمهيدا لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من ذي الحجة الحالي.

بدوره أكد السديس اهتمام القيادة الرشيدة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين، وأن تسليم أمير المنطقة كسوة الكعبة المشرفة؛ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسد هذا الاهتمام العظيم، ويؤكد حرص الدولة على توفير كل إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها.

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وأضاف أن «حكومة المملكة تسخر دائما كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة قبلة المسلمين ورمز عزتهم وكرامتهم إنما هو نهج يسير عليه كل من تولى قيادة هذا البلد المعطاء، وأنهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور وتقديم أفضل الخدمات خلال مواسم العمرة والحج من كل عام».

ورفع السديس بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما يبذله من جهود مباركة ودعم كريم، ولولي عهده الأمين، وللأمير خالد الفيصل، ولنائب أمير المنطقة سائلا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرها ويجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام لبيوت الله وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين والحجاج.

وتصنع كسوة الكعبة المشرفة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة، الذي يقع في حي أم الجود بمكة المكرمة.

عن كسوة الكعبة: