- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، افتتاح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل قريباً.
ويهدف المعمل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.
يُذكر أنه الخليج 365 افتتاح ستة معامل من أصل تسعة؛ إذ تم افتتاح معامل لترميم الوثائق في الأحوال المدنية في "الرياض، وتبوك، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والباحة"، فيما تبقت "المنطقة الشرقية، وحائل، والجوف".الأحوال المدنية
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:30 PM
تعتزم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، افتتاح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل قريباً.
ويهدف المعمل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.
يُذكر أنه الخليج 365 افتتاح ستة معامل من أصل تسعة؛ إذ تم افتتاح معامل لترميم الوثائق في الأحوال المدنية في "الرياض، وتبوك، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والباحة"، فيما تبقت "المنطقة الشرقية، وحائل، والجوف".
، معمل لترميم ومعالجة الوثائق في "أحوال حائل".. قريباً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر معمل لترميم ومعالجة الوثائق في "أحوال حائل".. قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.