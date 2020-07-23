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سجلت إسبانيا 2.615 إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، بينما تكافح البلاد لاحتواء سلسلة إصابات جديدة ظهرت منذ رفع إجراءات العزل الصارمة قبل شهر.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين قفز إلى 270.166 حالة اليوم من 267.551 حالة أمس، وفقًا "رويترز".
وأضافت الوزارة أنها رصدت نحو 16.410 حالات إصابة خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.فيروس كورونا الجديد
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:30 PM
إجمالي المرضى بالفيروس قفز إلى 270.166بعد رفع الإجراءات .. "كورونا" يتصيد 2.615 إسبانيًا خلال يوم
سجلت إسبانيا 2.615 إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، بينما تكافح البلاد لاحتواء سلسلة إصابات جديدة ظهرت منذ رفع إجراءات العزل الصارمة قبل شهر.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين قفز إلى 270.166 حالة اليوم من 267.551 حالة أمس، وفقًا "رويترز".
وأضافت الوزارة أنها رصدت نحو 16.410 حالات إصابة خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.
، بعد رفع الإجراءات .. "كورونا" يتصيد 2.615 إسبانيًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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