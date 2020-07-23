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أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب حمدان الشمراني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي لمدة خمسة أيام قبل العودة للمشاركة في التدريبات.
وفي سياق متصل تتواصل تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمعسكره التحضيري في مدينة أبها استعداداً لاستئناف المنافسات.
حيث أجرى المدرب البرازيلي كاريلي اليوم حصة تدريبية واحدة في الفترة المسائية؛ ركز فيها على الجوانب الفنية قبل اللقاء الأخير في المعسكر يوم غد أمام ضمك.
وقد منح الجهازان الإداري والفني في الفريق الأول لكرة القدم الإذن للاعب راكان النجار للعودة إلى مدينة جدة بسبب ظروف تتطلب وجوده بجانب عائلته في هذه الفترة.الاتحاد
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:30 PM
الإدارة سمحت للنجار بالعودة إلى جدة
أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب حمدان الشمراني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي لمدة خمسة أيام قبل العودة للمشاركة في التدريبات.
وفي سياق متصل تتواصل تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمعسكره التحضيري في مدينة أبها استعداداً لاستئناف المنافسات.
حيث أجرى المدرب البرازيلي كاريلي اليوم حصة تدريبية واحدة في الفترة المسائية؛ ركز فيها على الجوانب الفنية قبل اللقاء الأخير في المعسكر يوم غد أمام ضمك.
وقد منح الجهازان الإداري والفني في الفريق الأول لكرة القدم الإذن للاعب راكان النجار للعودة إلى مدينة جدة بسبب ظروف تتطلب وجوده بجانب عائلته في هذه الفترة.
، خمسة أيام تفصل الشمراني عن العودة لتدريبات الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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