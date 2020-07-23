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ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي تعاني جميعًا بسبب ارتفاعات سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا تزال قادرة على التغلب على الجائحة.
وأوضح مدير برنامج الطوارئ في المنظمة الدكتور مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الدول الثلاث ديمقراطية وقوية وتتمتع بإمكانات داخلية هائلة للتعامل مع هذا المرض.
وأفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت أربعة ملايين اليوم، مع تسجيل أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط.فيروس كورونا الجديد
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:20 PM
تتمتع بإمكانات داخلية هائلة للتعامل مع الفيروس"الصحة العالمية": أمريكا والبرازيل والهند لا تزال قادرة على هزيمة "كورونا"
ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي تعاني جميعًا بسبب ارتفاعات سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا تزال قادرة على التغلب على الجائحة.
وأوضح مدير برنامج الطوارئ في المنظمة الدكتور مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الدول الثلاث ديمقراطية وقوية وتتمتع بإمكانات داخلية هائلة للتعامل مع هذا المرض.
وأفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت أربعة ملايين اليوم، مع تسجيل أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط.
، "الصحة العالمية": أمريكا والبرازيل والهند لا تزال قادرة على هزيمة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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