محمد بن مسعود - الدمام - تسهيلاً لمعرفة استحقاق "القيمة المضافة" على العقار وحفظاً للحقوق دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى وجوب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع. وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إنه تسهيلاً لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار، وحفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل، ابتداء من 16 أغسطس 2020م، يتوجب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع".الهيئة العامة للزكاة والدخل 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 08:52 PM تسهيلاً لمعرفة استحقاق "القيمة المضافة" على العقار وحفظاً للحقوق Advertisements "الزكاة والدخل": يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب "الضريبة" من خلال الخدمة عبر الموقع "الزكاة والدخل": يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب "الضريبة" من خلال الخدمة عبر الموقع دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى وجوب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع. وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إنه تسهيلاً لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار، وحفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل، ابتداء من 16 أغسطس 2020م، يتوجب تسجيل بيانات الصك والبائع، وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع". الكلمات المفتاحية ، "الزكاة والدخل": يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب "الضريبة" من خلال الخدمة عبر الموقع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الزكاة والدخل": يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب "الضريبة" من خلال الخدمة عبر الموقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.