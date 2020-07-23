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سر تجنب مواطن الإصابة بكورونا رغم مخالطته صديقه المصاب

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أشارت وزارة الصحة إلى أن رجلا تجنب الإصابة بفيروس المستجد بالرغم من مخالطته لآخر مصاب، بسبب التزامه بالكمامة والتباعد الجسدي.

وأوضحت الصحة أن صديقين ذهبا إلى مطعم، أحدهما لم يكن يعلم بإصابته بالفيروس والآخر غير مصاب، وبالتزام الشخص السليم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لم تنتقل له العدوى من صديقه.

يذكر أن الصحة، سجلت 2238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 260394 حالة.

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