إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة "ساهر" في تهامة عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تعرضت أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة "ساهر" في تهامة عسير للإتلاف. تعرضت أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة "ساهر" في تهامة عسير للإتلاف. وبحسب صحيفة "سبق" فقد قام مجهولون بصدمها بمركباتهم، كما قام آخرون بطلائها لمنع رصد المخالفات. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية حذرت من العبث بأجهزة "ساهر" لكونها تعد من الممتلكات الحكومية.

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