شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح أثر وجود الميكروب في الدم على درجة حرارة المريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أثر وجود الميكروب في الدم على درجة الحرارة المريض. أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أثر وجود الميكروب في الدم على درجة الحرارة المريض. وكان أحد متابعي الدكتور على حساب بموقع "تويتر" قد تساءل عما اذا كان وجود الميكروب في الدم يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة. وأجاب بأن وجود البكتريا في الدم يرفع الحرارة ولابد من علاجه بمضاد حيوي تحت إشراف طبيب والاستجابة عالية.

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