شاهد..جاسم الصحيح يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح عملية خادم الحرمين

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له اليوم. ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له اليوم. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

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