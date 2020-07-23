شكرا لمتابعة خبر عن رفحاء تسجل أعلى درجات حرارة اليوم في ⁧المملكة⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أسماء المدن التى سجلت اليوم أعلى درجات حرارة في المملكة. نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أسماء المدن التى سجلت اليوم أعلى درجات حرارة في المملكة. وجاءت رفحاء في المرتبة الأولى بتسجيل 50 درجة مئوية، فيما سجلت القيصومة 47 درجة مئوية. وسجلت أبها وخميس مشيط درجات حرارة أقل، حيث بلغت 31 درجة مئوية، في حين وصلت درجة الحرارة في الباحة إلى 30 درجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفحاء تسجل أعلى درجات حرارة اليوم في ⁧المملكة⁩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.