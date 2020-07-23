شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل تحدد موعد تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب مبلغ الضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على أنه يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع، ابتداءً من 16 أغسطس 2020م.

وقالت الهيئة عبر حسابها على " توبتر " : يأتي ذلك تسهيلاً لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار وحفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزاة العدل.