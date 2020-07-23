شكرا لمتابعة خبر عن تحديد آخر موعد لترتيب شرائح النقل بتعليم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت إدارة تعليم منطقة الرياض، أنه تم تحديد آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجيًا.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر "تويتر":" يرحب تعليم الرياض بشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المنقولين إليها خارجياً ، وتدعوهم إلى ترتيب شرائح النقل في نظام نور في موعد أقصاه يوم ١٤٤١/١٢/٥هـ " .

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد انتهت في الـ6 من يوليو من إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات .