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تحديد آخر موعد لترتيب شرائح النقل بتعليم الرياض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت إدارة تعليم منطقة الرياض، أنه تم تحديد آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجيًا.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر "تويتر":" يرحب تعليم الرياض بشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المنقولين إليها خارجياً ، وتدعوهم إلى ترتيب شرائح النقل في نظام نور في موعد أقصاه يوم ١٤٤١/١٢/٥هـ " .

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد انتهت في الـ6 من يوليو من إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات .

 

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