شاهد..موجة غبار كثيف في حي النسيم بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، موجة غبار كثيف في حي النسيم بالرياض، مما أدى غلى تدني الرؤية. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، موجة غبار كثيف في حي النسيم بالرياض، مما أدى غلى تدني الرؤية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق. .

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