ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين

أعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، متمنيًا له الشفاء العاجل.
وطمأن ولي العهد، الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.
كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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