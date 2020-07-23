بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري حتى نهاية شهر ذي الحجة الحالي

أعلنت اللجنة الفنية للاعتماد العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية؛ وذلك في الاجتماع التاسع الذي عُقد عن بُعد أمس الأربعاء، برئاسة رئيس هيئة التقويم والتدريب دكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومشاركة ممثلي القطاعات العسكرية المختلفة؛ وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 713 في 9/11/1441هـ بتمديد أعمال اللجنة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لأعمال اللجنة في القرار السابق.

وأكد دكتور حسام زمان رئيس اللجنة في بداية الاجتماع، أهمية استكمال أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وإتمام عمليات التطبيق لنظام الاعتماد العسكري ومعاييره الذي طوَّرته اللجنة، بما يشمل عمليات التقويم الذاتي ثم الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية التي استكملت جاهزيتها لذلك، مشيدًا بالدور الرئيسي للجنة وأعضائها ممثلي القطاعات العسكرية والأمنية المختلفة، في تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد.

وشهد الاجتماع استعراض إنجازات اللجان الفرعية (البحوث، المعايير، التدريب، التقويم والاعتماد) خلال العامين الماضيين؛ حيث أجرت اللجنة مسحًا كاملًا لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في المملكة، وأعدت قاعدة معلومات لجميع البرامج والمؤهلات العسكرية، كما درست التجارب والممارسات العالمية في مجال التقويم والاعتماد العسكري.

وقد أعدت اللجنة ونشرت مؤشرات الأداء الرئيسية، ومعايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية وبرامجها، كما أعدت ونشرت عددًا من النماذج لتستفيد منها مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في أنظمة ضمان الجودة الداخلية، وأعدت دليلًا إرشاديًّا شاملًا لإجراءات الاعتماد.

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وأجرت اللجنة أيضًا تطبيقًا تجريبيًّا لمعايير الاعتماد العسكري على 9 جهات عسكرية، كما نفذت أكثر من 13 دورة تدريبية حضرها 708 متدربين من جميع القطاعات العسكرية لنشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، بخلاف إقامة منتدى حضره أكثر من 100 من مرشحي الجهات العسكرية في مجال الجودة.

من جهة أخرى، استكمل الاجتماع المهام المجدولة خلال الفترة الماضية التي توقفت بسبب جائحة كورونا؛ حيث سيتم استكمال 4 دورات تدريبية خلال شهر المحرم القادم، وإجراء التقويم الذاتي الأولي الذي تقدمت له 4 جهات عسكرية، والذي يُعِد عملية تقويم شاملة ودقيقة لكل أنشطة المؤسسة الأكاديمية والإدارية للتعرف على جوانب القوة، ومواطن التحسين، ويساعد في التخطيط لتحسين ثقافة الجودة وتعزيزها في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية.

وقد أقرَّت اللجنة تسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكرية، وتصميم البرامج لتتواءم مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كما حددت مواعيد بدء استقبال طلبات الاعتماد من المؤسسات العسكرية، خلال شهر ذي الحجة الحالي، وسيتبع ذلك اختيار اللجنة الجهات الأكثر جاهزية للبدء في إجراءات الاعتماد الأكاديمي العسكري.

يُشار إلى أنه في ختام الاجتماع دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب صفحة اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث تضمن الموقع تفاصيل إجراءات التقديم للحصول على الاعتماد العسكري، ومعايير الاعتماد ومؤشراته وأدلته الإرشادية.