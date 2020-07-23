التأمينات الاجتماعية: تبكير موعد صرف المعاشات والمتعطلين ليوم 29 يوليو

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، أنها سوف تقوم بتقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التعطل عن العمل (ساند) إلى يوم الأربعاء 29 يوليو الجاري بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا، وهو يوم السبت الموافق 1 أغسطس.

وذكرت (التأمينات) أنه نظرًا لتوافق موعد صرف المعاشات مع إجازة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك فقد رأت المؤسسة تقديم موعد الصرف إلى يوم 29 يوليو.

وبينت أن المعاشات التي ستُصرف للمتقاعدين ومستفيدي نظام التعطل عن العمل (ساند) تخص شهر أغسطس، وذلك وفقًا لآلية نظام الصرف لدى المؤسسة الذي يكون مُقدمًا في بداية أول كل شهر ميلادي.

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يُشار إلى أن ما صُرف لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التعطل عن العمل (ساند) لشهر يوليو تجاوز ثلاثة مليارات وثلاثمئة وثلاثة وخمسين مليون ريال، استفاد منها أكثر من تسعمئة وسبعة عشر ألف مستفيد.

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