الصحة: تسجيل 2238 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

تعافي 3092 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 260,394 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تمَّ تسجيل 3092 حالة شفاء من الفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 213,490 حالة، بينما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2635 حالة.
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