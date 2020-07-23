السفارة السعودية بالأردن: فتح المنافذ البرية.. وعودة الراغبين دون تصريح

أعلنت السفارة السعودية في الأردن، اليوم الخميس، السماح بدخول السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة، عبر المنافذ البرية، دون تصريح مسبق.

وذكرت السفارة، عبر حسابها بتويتر: «يسر السفارة أن تعلن عن صدور الأمر السامي الكريم، بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية مباشرةً بدون تصريح مسبق».

وشددت السفارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت السفارات السعودية في كل من الكويت والبحرين والإمارات، أعلنت في وقت سابق اليوم وأمس الأربعاء، عن فتح المنافذ البرية وجسر الملك فهد، لعودة السعوديين الراغبين، دون تصريح مسبق.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

السفارة بالكويت: فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم إلى المملكة بدون تصريح مسبق

السفارة بالبحرين: فتح جسر الملك فهد لعودة المواطنين إلى المملكة بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم

سفارة السعودية بالإمارات: فتح منفذ البطحاء وعودة الراغبين بدون تصريح مسبق