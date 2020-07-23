بدءًا من الغد: توقف المؤتمر اليومي لوزارة الصحة.. فما السبب؟

كشفت وزارة الصحة، عن أنه ابتداءً من يوم غد الجمعة سيتم إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم العودة مجددًا لاستكمال المؤتمرات والبيانات اليومية الخاصة بإحصائيات فيروس كورونا في المملكة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إلى أنها ستبقى دومًا قريبة، بالمستجدات والتعليمات عبر حساب وزارة الصحة @SaudiMOH.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 260,394 حالة، كما تمَّ تسجيل 3092 حالة شفاء من الفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 213,490 حالة، بينما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2635 حالة.