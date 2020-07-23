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27 مركزا إسعافيا و253 مختصا للهلال الأحمر في الحج

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بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1441، من خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس الجديد، وتماشياً مع التعليمات والإجراءات التي اتخدتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي، حيث خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزا إسعافيا و253 إخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزا إسعافيا لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 إخصائيا وفنيا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما تم تخصيص 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ44 إخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية.


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