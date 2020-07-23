200 مشارك في مهرجان السمن والسمين ببللحمر

ويهدف المهرجان إلى صناعة استدامة اقتصادية ومجتمعية وبيئية، كما يستهدف توسيع النطاق التسويقي لمنتجات الأهالي والتعريف بها وعرضها بالطرق المثلى. وتضمنت الفعاليات المصاحبة سباق الفروسية وعرض الخيول الأصيلة وعرضاً لأصائل الإبل ونوادر الأغنام، وبرامج تثقيفية لمربي الأنعام، إلى جانب جناح لعرض أنواع عدة من السمن الذي ينتجه مربو الماشية في المنطقة، ويشارك في صناعته عدد من الأسر المنتجة.
وأكد رئيس بلدية بللحمر المشرف على المهرجان المهندس عبدالله الأسمري، تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كل أقسام وفعاليات المهرجان لضمان صحة الجميع، داعياً جميع زوار المهرجان إلى ضرورة الالتزام بها لضمان صحة الجميع تحت شعار "نعود بحذر".
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