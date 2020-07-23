الملك يتلقى تهنئة الفيصل وأهالي مكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة رفعها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، اليوم. وقال الأمير خالد الفيصل في التهنئة "لقد عمت مشاعر الفرح والسرور أبناءكم المواطنين بكل حب وولاء وهم يبتهلون إلى الله، عز وجل، أن يحفظكم برعايته وعنايته، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية". وختم بالقول "حفظكم الله سيدي أباً وقائدًا وخادماً للحرمين الشريفين وذخراً للأمتين العربية والإسلامية".



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