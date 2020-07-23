السعودية اليوم / الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

سجلت الجزائر 612 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1124 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 386 حالة ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 17369 حالة.

// انتهى //

19:55ت م

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الجزائر 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجلت الجزائر 612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25484 حالة.وأفادت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1124 حالة وفاة.وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 386 حالة ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 17369 حالة.// انتهى //19:55ت م0246

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