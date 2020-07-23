السعودية اليوم / سلطات الاحتلال تفرج عن أسير فلسطيني أمضى 16 عاما في سجونها



رام الله 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن أسير من مدينة طوباس بعد انتهاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال أفرج عن الأسير سامح دراغمة، من سجن النقب بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (16) عاما في سجون الاحتلال.

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19:47ت م

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