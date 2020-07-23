السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له



سكاكا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله -.

وقال سموه "لا يسعني يا مولاي إلا أن أحمد الله على أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لكم - أيدكم الله - بالنجاح التي تابعها أبناؤك المواطنون والمواطنات وهم يبتهلون للمولى عز وجل أن يمن عليكم بالشفاء ويلبسكم ثوب الصحة والعافية ".

ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ قائد مسيرتنا ويمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

// انتهى //

19:39ت م

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