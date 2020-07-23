السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان العام للمحاسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه معاليه بمشاعر الولاء والاهتمام التي يجدها الملك المفدى من المواطنين مما يعكس المكانة العالية الرفيعة التي يحظى بها - أيده الله - في قلوب الجميع، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها وأن يحفظ لها قيادتها و استقرارها.

// انتهى //

19:32ت م

0238



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان العام للمحاسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة الكريمة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.ونوه معاليه بمشاعر الولاء والاهتمام التي يجدها الملك المفدى من المواطنين مما يعكس المكانة العالية الرفيعة التي يحظى بها - أيده الله - في قلوب الجميع، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها وأن يحفظ لها قيادتها و استقرارها.// انتهى //19:32ت م0238

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