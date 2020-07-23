السعودية اليوم / الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم



رام الله 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية والمؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وعدم شرعية المستوطنات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن البرلمان المكسيكي أكد في بيان وقع عليه أكثر من 69 نائبا منهم رئيسة البرلمان، ونائبتها، أن الاعلان الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية هو بمثابة تراجع واضح لعملية السلام، ومن شأنه أن يهدد أسس حل الدولتين المعترف بها دوليا، كما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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19:27ت م

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