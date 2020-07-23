السعودية اليوم / أمين مجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في الرياض اليوم , عبر الاتصال المرئي , مع رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الدكتور نايف بن محمد العبادي ، وعضو مجلس الإدارة المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة،و الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول المجلس المهندس أحمد بن علي الإبراهيم .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة الربط الكهربائي والمشاريع المستقبلية للهيئة.

شارك في الاجتماع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق ، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالملك آل الشيخ .

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19:14ت م

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