الصحة السعودية: لم يثبت تأثير الحرارة على كورونا حتى الآن

الخميس 23 يوليه 2020

أكد المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة أنه لم يثبت حتى الآن تأثير الحرارة على فيروس كورونا المستجد.



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ودعا العبد العالي من لديه أعراض أو نتيجة مؤكدة بكورونا إلى عدم المشاركة في مناسبات عيد الأضحى، قائلاً "لا تخجلوا من ذلك حتى لا تتعرضوا للندم".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.