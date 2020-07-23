- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لم يثبت تأثير الحرارة على كورونا حتى الآن والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
أكد المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة أنه لم يثبت حتى الآن تأثير الحرارة على فيروس كورونا المستجد.
ودعا العبد العالي من لديه أعراض أو نتيجة مؤكدة بكورونا إلى عدم المشاركة في مناسبات عيد الأضحى، قائلاً "لا تخجلوا من ذلك حتى لا تتعرضوا للندم".
وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: لم يثبت تأثير الحرارة على كورونا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.