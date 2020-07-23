شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله آل سعود والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، التي وافتها المنية اليوم.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض".

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