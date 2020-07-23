السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:49 مساءً, 23 يوليو 2020 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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