السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الصيني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:05 مساءً, 23 يوليو 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وتبادل الوزيران في بداية الاتصال التهنئة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونوها بما تشهده علاقات الصداقة من تطور وتقدم مستمر في شتى المجالات، وعبرا عن الحرص على الدفع بها نحو آفاق أرحب، عقب ذلك استعرض الوزيران مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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