شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المعاشات التقاعدية و"ساند" قبل العيد والان نبدء بالتفاصيل
وبينت أن المعاشات التي سيتم صرفها للمتقاعدين ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل " ساند " تخص شهر أغسطس وذلك وفقا لآلية نظام الصرف لدى المؤسسة والذي يكون مقدمة في بداية أول كل شهر ميلادي بحيث أن المعاش الذي يصرف أول شهر أغسطس هو معاش شهر أغسطس والمعاش الذي يصرف أول شهر سبتمبرهو معاش شهر سبتمبر ، وينطبق ذلك على جميع أشهر العام .
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