شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المعاشات التقاعدية و"ساند" قبل العيد والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها ستقدم موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" إلة يوم الأربعاء 29 يوليو الجاري بدلا من الموعد المحدد مسبقا وهو يوم السبت الموافق 1 أغسطس. وذكرت أنه نظرا لتوافق موعد صرف المعاشات مع إجازة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك ، فقد رأت المؤسسة تقديم موعد الصرف إلى يوم 29 يوليو .

وبينت أن المعاشات التي سيتم صرفها للمتقاعدين ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل " ساند " تخص شهر أغسطس وذلك وفقا لآلية نظام الصرف لدى المؤسسة والذي يكون مقدمة في بداية أول كل شهر ميلادي بحيث أن المعاش الذي يصرف أول شهر أغسطس هو معاش شهر أغسطس والمعاش الذي يصرف أول شهر سبتمبرهو معاش شهر سبتمبر ، وينطبق ذلك على جميع أشهر العام .