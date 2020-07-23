شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع نظيره الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم، بوزير خارجية الصين الشعبية وانغ يي. وتبادل الوزيران في بداية الاتصال التهنئة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونوها بما تشهده علاقات الصداقة من تطور وتقدم مستمر في شتى المجالات، وعبرا عن الحرص على الدفع بها نحو آفاق أرحب، عقب ذلك استعرض الوزيران مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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