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رفحاء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ50 مئوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت رفحاء أعلى درجات الحرارة التي تم رصدها اليوم، حيث بلغت 50 مئوية، فيما سجلت رفحاء 47.
كما سجلت كل من القيصومة والمدينة المنورة والعلا والجوف 46 درجة، بينما وصلت درجة الحرارة في عرعر والدمام 45 درجة.
وكانت أقل درجات الحرارة التي تم رصدها اليوم في كل من أبها التي سجلت 31 درجة، والباحة التي وصلت إلى 30 مئوية.
من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة غدًا، والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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