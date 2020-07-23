تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

Advertisements

حالة الطقس غدًا

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا فقالت الأرصاد إنها ستصل غدًا إلى 48 في رفحاء، و47 في حفر الباطن، فيما ستكون 46 في كل من المدينة المنورة وعرعر وسكاكا، فيما ستكون أقل درجة حرارة متوقعة غدًا 30 درجة في الباحة.

المزيد

جديد الأخبار