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2020-07-23 العثيمين: ندعو الله أن يديم الصحة على الملك سلمان ليواصل خدمة القضايا الإسلامية بعد نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار متابعات الخليج 365 - واس أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة – حفظه الله -، ولشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم.

ودعا الأمين العام الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، نعمة الصحة والعافية، ليواصل مسيرته في خدمة بلاده المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة الإسلامية.



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