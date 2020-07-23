شكرا لقرائتكم جامعة المجمعة تعلن نتائج الترشيح النهائي للطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-23 جامعة المجمعة تعلن نتائج الترشيح النهائي للطالبات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت جامعة المجمعة نتائج الترشيح النهائي لقبول الطالبات للفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 1441-1442 هـ. ودعت الجامعة كل من ترغب في الاستعلام عن الترشيح بالدخول إلى بوابة القبول وتسجيل الدخول عبر الرابط التالي (هنا) علمًا أن انتهاء تأكيد القبول بتاريخ 6-12-1441هـ وسيتم استبعاد من لم تؤكد قبولها.



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