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2020-07-23 الفيصل : عمت مشاعر الفرح والسرور بنجاح جراحة الملك سلمان متابعات الخليج 365 - واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله – اليوم.

وقال سموه “لقد عمت مشاعر الفرح والسرور أبناءكم المواطنين بكل حب وولاء وهم يبتهلون إلى الله عز وجل أن يحفظكم برعايته وعنايته، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية”.

وختم سموه بالقول “حفظكم الله سيدي أباً وقائدًا وخادماً للحرمين الشريفين وذخراً للأمتين العربية والإسلامية” .



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