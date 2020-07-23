- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم 200 مشارك في مهرجان السمن والسمين ببللحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
200 مشارك في مهرجان السمن والسمين ببللحمر
عرض الخيول الأصيلة وآخر لأصائل الإبل ونوادر الأغنام
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
انطلقت أمس فعاليات “مهرجان السمن والسمين” بالسوق الشعبي بمركز الأثب ببللحمر، والذي تنظمه بلدية بللحمر، ضمن فعالياتها الصيفية، بمشاركة أكثر من 200 مواطن من مُربي الأنعام ومنتجي السمن بالمنطقة.
ويهدف المهرجان إلى صناعة استدامة اقتصادية ومجتمعية وبيئية، كما يستهدف توسيع النطاق التسويقي لمنتجات الأهالي والتعريف بها وعرضها بالطرق المثلى.
وتضمنت الفعاليات المصاحبة سباق الفروسية وعرض الخيول الأصيلة، وعرضًا لأصائل الإبل ونوادر الأغنام، وبرامج تثقيفية لمربي الأنعام، إلى جانب جناح لعرض أنواع عديدة من السمن الذي ينتجه مربو الماشية في المنطقة، ويشارك في صناعته العديد من الأسر المنتجة.
وأكد رئيس بلدية بللحمر المشرف على المهرجان المهندس عبدالله الأسمري، تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كل أقسام وفعاليات المهرجان لضمان صحة الجميع، داعيًا جميع زوار المهرجان إلى ضرورة الالتزام بها لضمان صحة الجميع تحت شعار “نعود بحذر”.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 200 مشارك في مهرجان السمن والسمين ببللحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.