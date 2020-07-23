السعودية | على مدار 24 ساعة.. 3500 عامل لتعقيم المسجد الحرام

شكرا لقرائتكم على مدار 24 ساعة.. 3500 عامل لتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهّلت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام -إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، 3500 عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، عملت منذ بداية جائحة فيروس كورونا على تكثيف الجهود وزيادة عمليات التطهير والتعقيم، حيث يُغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومياً بمشاركة 3500 عامل وعاملة، مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات التي جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، حيث تُستخدم يومياً قرابة 54000 لتر من المطهرات أثناء الغسيل، مستخدمين 95 معدة غسيل حديثة، و2400 لتر من المعقمات، منها 1500 لتر للأسطح، و900 لتر معقمات يدوية، وتُستخدم أيضاً 1050 لترا من المعطرات، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) التي تهدف إلى توفير أرقى الخدمات لبيت الله وقاصديه لكي يتمكنوا من تأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.