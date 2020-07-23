السعودية | الصحة السعودية: 2238 إصابة جديدة بكورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 2238 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة. في حين تم تسجيل 3092 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة، بحسب المتحدث باسم الوزارة 213,490.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس تسجيل 2331 إصابة جديدة، و44 وفاة.

يشار إلى أن المملكة سجلت حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس المستجد.

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وكانت الوزارة قد حذرت مراراً خلال مؤتمراتها الصحافية اليومية من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، التي لطالما تحدثت عنها خلال الأشهر المنصرمة من الجائحة، من ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات، وغسل اليدين.

كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.